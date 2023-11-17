Экс-спортдиректор «Аякса» отстранен от футбола за отправку фото полового органа

Институт спортивного права Нидерландов (ISR) отстранил бывшего технического директора «Аякса» Марка Овермарса, который работает на аналогичной должности в «Антверпене» (Бельгия), на два года за отправку фотографии полового органа сотруднице клуба. Об этом сообщает De Telegraaf.

Отмечается, что один год отстранения является условным. Таким образом, Овермарс в течение года не сможет работать в организациях, связанных с футбольной ассоциацией Нидерландов.

В феврале 2022 года сообщалось, что Овермарс преследовал одну из сотрудниц. Руководство клуба приняло решение расторгнуть с ним контракт.

Овермарс выступал за амстердамский клуб с 1992 по 1997 год. Он провел за «Аякс» 135 матчей, забив 36 мячей. Также нидерландец является двукратным бронзовым призером Евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут исключить из АПЛ.