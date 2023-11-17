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Российский боец вышел на взвешивание в футболке с изображением экс-главы ДНР

Боец Минеев вышел на взвешивание с изображением экс-главы ДНР Захарченко

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Ушатайка/YouTube

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев вышел на взвешивание перед поединком с Иваном Штырковым в футболке с изображением бывшего главы ДНР Александра Захарченко.

Поединок состоится в субботу, 18 ноября, в Сочи в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Ровно за год до этого, 18 ноября 2022 года, в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса также в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходил службу в зоне СВО.

Свой последний бой Минеев в ММА провел 16 октября 2021 года против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

Штырков в профессиональных смешанных единоборствах провел 25 поединков, 22 из которых выиграл, 2 проиграл и 1 завершил вничью.

Ранее было названо преимущество Минеева над Штырковым в поединке по правилам кикбоксинга.

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