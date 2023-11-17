В WADA заявили об отсутствии намерения влиять на законодательства стран

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что организация не имеет намерений влиять на национальные законодательства. Его слова передает РИА Новости.

«Когда работа сделана в сотрудничестве с нами по поводу внедрения кодекса в законодательство, нет никаких проблем. Мы призываем правительства консультироваться с нами, чтобы, если найдутся какие-то пункты, которые необходимо скорректировать, это было сделано. Но у нас нет никакого намерения влиять на национальные законодательства», — сказал Ниггли.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к турнирам из-за военных действий на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее WADA заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.