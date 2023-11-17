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Медведев проиграл на Итоговом турнире

Теннисист Медведев проиграл Алькарасу в матче группы на Итоговом турнире ATP

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Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports/Reuters

В Турине (Италия) завершился матч группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором встречались россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас. Игра закончилась победой представителя Испании со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Медведев сделал три эйса и совершил три двойные ошибки. Также россиянин не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из двух. Испанец три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти заработанных брейк-пойнтов.

Медведев досрочно обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира. В первом матче он обыграл соотечественника Андрея Рублева 6:4, 6:2, а затем взял верх над представителем Германии Александром Зверевым 7:6 (9:7), 6:4.

Ранее было названо условие, при котором Медведев сыграет с Новаком Джоковичем в 1/2 финала Итогового турнира.

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