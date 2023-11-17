Норвежский хоккеист пожаловался на условия для занятия спортом в своей стране

Норвежский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Матс Цуккарелло раскритиковал уровень спорта в своей стране. Его слова передает Nettavissen.

«Мы живем в довольно богатой ресурсами стране. И крайне плохи в плане спорта, проще говоря. Мы называем себя спортивной нацией, но правда в том, что мы нация, лишь занимающаяся спортом. Я не считаю, что мы лучше всех в мире помогаем детям и молодежи заниматься спортом. У нас сейчас слишком мало катков для хоккея. Слишком мало ледовых часов и площадок. И это относится ко многим другим видам спорта», — сказал Цуккарелло.

Цуккарелло выступает в НХЛ с 2010 года. Ранее он защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». Провел один сезон в магнитогорском «Металлурге». В нынешнем сезоне Цуккарелло принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось забросить четыре шайбы и сделать 12 результативных передач. Норвежец выступает в одной команде с российским нападающим Кириллом Капризовым.

Ранее Капризов поделился мнением об Олимпиаде без игроков НХЛ.