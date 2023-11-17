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Назван сезон, в котором Шипачев наберет 1000-е очко

Тренер Крикунов заявил, что Шипачев наберет 1000-е очко в КХЛ в следующем сезоне

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Global Look Press

Экс-наставник московского «Динамо» и национальной команды России Владимир Крикунов выразил мнение, что форвард казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев наберет свое 1000-е очко в следующем сезоне. Слова Крикунова передает Legalbet.

«Думаю, в следующем сезоне Шипачев выбьет 1000 очков в КХЛ. Сколько ещё в этом сезоне он наберёт — не ясно. Если в этом сезоне еще очков 30-40 наберет, останется совсем немного», — сказал Крикунов.

Вадим Шипачев находится на втором месте в списке лучших бомбардиров в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Нападающий «Ак Барса» набрал 901 очко в лиге. В нынешнем сезоне Шипачев принял участие в 28 матчах, в которых забросил 10 шайб и сделал 17 результативных передач. Лучшим бомбардиром в истории КХЛ является Сергей Мозякин, который заработал 928 баллов.

Ранее нападающий «Спартака» объяснил, почему редко забивает.

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