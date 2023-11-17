Пятикратный чемпион мира не удивился отмене ЧМ по хоккею с мячом

Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом, бывший главный тренер сборной России Сергей Ломанов высказался об отмене мужского и женского чемпионатов мира, которые должны были пройти в 2023/24 году. В беседе с «Газетой.Ru» он выразил неудовольствие этой ситуацией, отметив, что скоро хоккей с мячом будет развиваться лишь в странах, традиционно лидирующих в этом виде спорта — России и Швеции.

«Это нехорошо, конечно. Но, учитывая текущую ситуацию, мы поддерживаем нашу Федерацию и страну в целом. А то, что об этом объявили норвежцы — они же там все друг за друга. Скоро хоккей с мячом будет развиваться только в России, в Швеции. Отчасти, может быть, в Финляндии. Но интерес всегда прикован к России и Швеции, в первую очередь. Все очень сложно, мы видим, что сегодня и чемпионат России проходит не в лучших красках. Когда все может измениться в лучшую сторону? А мы не спешим никуда. Как все будет хорошо, так и будет», — считает Ломанов.

Об отмене чемпионатов мира объявила Международная федерация бенди (FIB), при этом объявление было обнародовано на официальном сайте Федерации бенди Норвегии. На проведение мужского турнира претендовало три шведских города, а женские соревнования должны были пройти в Норвегии. В итоге все кандидаты на проведение чемпионатов сняли заявки.

Напомним, чемпионат мира 2022/23 должен был пройти в Кемерово. Однако турнир был перенесен в Швецию из-за ситуации на Украине, а сборная России не была до него допущена.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК представит проект резолюции об олимпийском перемирии Генассамблее ООН.