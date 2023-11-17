Футбольный тренер объяснил, почему сборная России не поддается прогнозам

Знаменитый отечественный тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо», одного из лидеров чемпионата Первой лиги, Гаджи Гаджиев в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что сборной России нужно отнестись со всей серьезностью к матчу против Кубы, так как соперник будет обученным.

«Сложно сказать, что может получиться с игрой. С ожиданиями и прогнозами сложно, потому что есть нестабильность состава, нестабильность игры. Да, рейтинг [соперника] низкий, но надо понимать, что сегодня уже все умеют играть. Специалисты и журналист делились своими чувствами, что Киргизия, другие команды, с которыми играли, имеют низкие рейтинги. Но потом оказалось, что на самом деле со всеми непросто», — считает Гаджиев.

Матч России против Кубы состоится 20 ноября. До того в 2023 году команда Валерия Карпина одержала победы над Ираком (2:0) и Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). Кроме того, сборная России провела два матча молодежным составом с олимпийской командой Египта (U-23), добившись в них одной ничьей (1:1) при одном поражении (1:2).

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