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Косторная показала свои вокальные данные, спев хит Земфиры

Фигуристка Косторная перепела хит «Земфиры»

Фигуристка Алена Косторная в своем Telegram-канале выложила видео, на котором исполнила песню певицы Земфиры «Хочешь».

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры».

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница впервые выступили на российских соревнованиях. На этапе Гран-при в Омске пара заняла четвертое место. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

После короткой программы фигуристка призналась, что ей больно и обидно после такого судейства. Партнер, а по совместительству муж Косторной — Куница, — заступился за свою супругу. «Весь этот негатив, все эти совершенно незаслуженные оскорбления засуньте себе в одно место», — сказал Куница.

Ранее Авербух заявил, что Косторная вышла на хороший уровень в парном катании.

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