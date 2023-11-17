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Валуев о словах Милохина: просто наговорит на статью и останется жить за границей

Валуев заявил, что Милохина никто не ждет в России

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на слова блогера и бывшего участника «Ледникового периода» Дани Милохина об отношениях. Его слова передает Sport24.

«Комментировать Милохина? Много чести. Участь всех этих махалаев незавидна, они никому не нужны и уж точно общество не будет лить слезы по ним. Он сейчас просто наговорит на статью и останется жить за границей. Итог у них один. Никто его тут не ждет», — сказал Валуев.

Милохин ранее высказался о своих будущих отношениях: «Я не знаю, ребят, нужна ли мне девушка. А может, мне парень нужен? И никто не может запретить мне».

Милохин катался в паре с чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта «Ледниковый период». Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. После ухода Милохина Федотов встал в пару с Медведевой.

25 октября 2022 года блогер Даня Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России.

Ранее Авербух отказался прощать Милохина и возвращать его в «Ледниковый период».

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