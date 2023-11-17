Шайба Сергачева и пас Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла »Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Лайтнинг».

В составе победившей команды голами отметились Брейден Пойнт, Михаил Сергачев, Виктор Хедман и Брэндон Хагель. За «Чикаго» забили Лукас Райхель и Кори Пери.

Российский защитник «Тампы» Сергачев забросил шайбу, которая стала для него первой в сезоне. Также он записал на свой счет голевую передачу. До этого поединка он принял участие в 16 играх, в которых восемь раз выступил в роли ассистента.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021). В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 79 игр в регулярном чемпионате, отметившись 10 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей (1+2), его команда вылетела в 1/8 финала, уступив «Торонто Мэйпл Лифс».

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу. Теперь на его счету 24 очка —11 заброшенных шайб и 13 результативных передач. При этом он пропустил несколько игр из-за болезни.

Ранее Сергачев удалил аккаунт в соцсетях из-за критики фанатов.