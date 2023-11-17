Минеев согласился со словами Березуцкого про отъезд из России, упомянув шпионаж

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поддержал футболиста Василия Березуцкого, который заявил о необходимости уезжать из России, однако отметил, что для него речь идет о выездных сборах, в рамках которых спортсмены могут тренироваться с лучшими иностранными атлетами. Его слова приводит «Советский спорт».

«Нужно проводить встречи и тренировки на международном уровне, нужно работать со специалистами из зарубежья, нужно перенимать лучший опыт у наших партнёров - это принцип, на котором основывается развитие. Не только в мире единоборств, но и в любом другом виде спорта. Нужно помнить о профессиональном шпионаже, когда технологии из-за рубежа мы каким-то образом переманиваем в Россию, мы заимствуем школу у иностранцев», — заявил Минеев.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал Елену Вяльбе, которая назвала Василия Березуцкого козлом.