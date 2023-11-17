Призер Игр после провала Валиевой на Гран-при заявил, что с ней будет сложно бороться

Призер чемпионатов мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александр Энберт после четвертого места фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани объяснил на YouTube-канале «Okko Спорт», почему со спортсменкой будет тяжело бороться на чемпионате России.

«Сейчас произвольная была не очень удачная, но мне кажется, что к чемпионату России она подработает немножко технику, функционалку. С красотой и интересностью уже все в порядке. Чуть-чуть добавить легкости, и сложно с ней будет бороться на чемпионате России — уверен на сто процентов», — заявил Энберт.

Валиева не смогла попасть в тройку сильнейших, набрав 213,59 балла.

Победительницей этапа стала Софья Муравьева, которая набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова (214,54).

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место. Спортивный арбитражный суд (CAS) провел слушания по делу фигуристки в сентябре и ноябре, итоговое решение будет опубликовано в начале 2024 года.

Ранее Алина Загитова поддержала Валиеву после четвертого места в Казани.