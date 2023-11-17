Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Призер Игр после провала Валиевой на Гран-при заявил, что с ней будет сложно бороться

Экс-фигурист Энберт: с Валиевой будет сложно бороться на чемпионате России

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Призер чемпионатов мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александр Энберт после четвертого места фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани объяснил на YouTube-канале «Okko Спорт», почему со спортсменкой будет тяжело бороться на чемпионате России.

«Сейчас произвольная была не очень удачная, но мне кажется, что к чемпионату России она подработает немножко технику, функционалку. С красотой и интересностью уже все в порядке. Чуть-чуть добавить легкости, и сложно с ней будет бороться на чемпионате России — уверен на сто процентов», — заявил Энберт.

Валиева не смогла попасть в тройку сильнейших, набрав 213,59 балла.

Победительницей этапа стала Софья Муравьева, которая набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова (214,54).

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место. Спортивный арбитражный суд (CAS) провел слушания по делу фигуристки в сентябре и ноябре, итоговое решение будет опубликовано в начале 2024 года.

Ранее Алина Загитова поддержала Валиеву после четвертого места в Казани.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий