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Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Теннисист Джокович сыграет в полуфинале Итогового турнира ATP

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Toby Melville/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в полуфинал Итогового турнира ATP после того, как датчанин Хольгер Руне проиграл в матче группового этапа турнира итальянцу Яннику Синнеру.

Матч Синнера и Руне закончился в трех сетах с результатом 6:2, 5:7, 6:4.

На групповом этапе Джокович обыграл Руне и поляка Хуберта Хуркача, а вот Синнеру проиграл. Таким образом, итальянским теннисист, одержавший на турнире три победы, вышел в полуфинал с первого места в группе, а Джокович — со второго.

Также в полуфинал Итогового турнира ATP уже вышел российский теннисист Даниил Медведев, который в своей группе одержал две победы. Он в следующем матче сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Джокович — действующий чемпион соревнования. Джокович уже обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам года, одержав непростую волевую победу над датчанином Руне в матче первого тура – 7:6(4), 6:7(1), 6:3.

Ранее Джокович объяснил свое первое поражение на Итоговом турнире ATP.

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