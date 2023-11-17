В победе Медведева над Зверевым на Итоговом турнире не увидели драмы

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился размышлениям о победе российского представителя Даниила Медведева над немецким теннисистом Александром Зверевым во втором круге Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и отметил, что победа досталась россиянину спокойно. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Даниил в этой встрече победил достаточно спокойно, без какой-либо драмы. По ходу всей игры в принципе чувствовалось, что даже при равном первом сете он сможет добавить в нужный момент, что и произошло на тай-брейке», — сказал Селиваненко.

Встреча Медведева и Рублева завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

Медведев в первом туре Итогового турнира со счетом 6:4, 6:2 переиграл своего российского соотечественника Андрея Рублева. Благодаря двум победам российский теннисист уже оформил выход в плей-офф. В третьем туре он сразится с третьей ракеткой мира — испанцем Карлосом Алькарасом — за первое место в группе. Поединок состоится 17 ноября в 16:30 по московскому времени.

Ранее игру Медведева на Итоговом турнире сравнили с его теннисом на US Open.