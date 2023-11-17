Стало известно состояние российского игрока НХЛ после попадания шайбы в лицо

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко сообщил изданию «Спорт-Экспресс», что сумел избежать серьезных травм после того, как шайба попала ему в лицо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

Инцидент произошел в третьем периоде во время розыгрыша большинства. Шайба прилетела в лицо 27-летнему россиянину после рикошета от клюшки игрока «островитян». Кузьменко сумел покинуть ледовую площадку только при помощи медицинской бригады.

«Ванкувер» в этом матче одержал победу, одолев «Айлендерс» в овертайме со счетом 4:3.

Кузьменко перебрался в «Кэнакс» летом 2022 года, подписав однолетний контракт новичка. До этого он выступал в России, защищая цвета петербургского СКА. Всего в прошлом сезоне россиянин принял участие в 81 матче регулярного чемпионата (38+34) Национальной хоккейной лиги (НХЛ), став третьим бомбардиром команды. В текущем сезоне хоккеист сыграл в 16 матчах, в которых записал на свой счет 14 очков — три заброшенные шайбы и 11 результативных передач.

Ранее тренер «Ванкувера» заявил, что не делает ставку на результативность Кузьменко.