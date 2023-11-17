Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно состояние российского игрока НХЛ после попадания шайбы в лицо

Форвард «Ванкувера» Кузьменко избежал серьезных травм после удара шайбы в лицо

close
100%
Bob Frid/Reuters

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко сообщил изданию «Спорт-Экспресс», что сумел избежать серьезных травм после того, как шайба попала ему в лицо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

Инцидент произошел в третьем периоде во время розыгрыша большинства. Шайба прилетела в лицо 27-летнему россиянину после рикошета от клюшки игрока «островитян». Кузьменко сумел покинуть ледовую площадку только при помощи медицинской бригады.

«Ванкувер» в этом матче одержал победу, одолев «Айлендерс» в овертайме со счетом 4:3.

Кузьменко перебрался в «Кэнакс» летом 2022 года, подписав однолетний контракт новичка. До этого он выступал в России, защищая цвета петербургского СКА. Всего в прошлом сезоне россиянин принял участие в 81 матче регулярного чемпионата (38+34) Национальной хоккейной лиги (НХЛ), став третьим бомбардиром команды. В текущем сезоне хоккеист сыграл в 16 матчах, в которых записал на свой счет 14 очков — три заброшенные шайбы и 11 результативных передач.

Ранее тренер «Ванкувера» заявил, что не делает ставку на результативность Кузьменко.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий