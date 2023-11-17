Чемпион Игр назвал лучшую одежду для пробежек в минусовую температуру

Чемпион Паралимпийских игр в Токио в беге на 1500 метров в классе T46 Александр Яремчук в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно одеваться для занятий бегом на улице в холодное время года.

«Расскажу про выбор экипировки для бега поздней осенью и зимой на своем примере — то, что использую сам. Для бега осенью, когда температура воздуха еще не слишком холодная (не ниже –5-7 °C), я надеваю утепленные лосины, сверху в два слоя термобелье или лонгслив, а также ветрозащитную или мембранную куртку. Обязательно длинные носки, чтобы ахилловы сухожилия были в тепле. А также тонкий баф, шапочку и перчатки. Если погода сухая, бегаю в летних кроссовках. Если же на улице дождь или слякоть, использую кроссовки с водоотталкивающей пропиткой.

В зимнее время для занятий бегом на улице я использую уже несколько слоев экипировки. Внизу — утепленные носки и термобелье, поверх которого надеваю беговые штаны или утепленные лосины. Наверх — термобелье, лонгслив и ветрозащитную или мембранную куртку. Теплые перчатки для бега, теплую шапочку и баф — на этот раз уже утепленный. Можно бегать в летних кроссовках, если комфортно, но чтобы ноги были в тепле, рекомендую использовать кроссовки с водоотталкивающей пропиткой — они не намокнут при беге по снегу», — рассказал Яремчук.

Ранее судья марафонов развеял миф о пользе пива после пробежки.