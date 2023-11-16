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«Спартак» вышел на чистое первое место в КХЛ

«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» и вышел на чистое первое место в КХЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 6:2.

В составе победителей точными бросками отметились Николай Голдобин, Александр Пашин, Ансель Галимов, Иван Морозов, а также Максим Цыплаков, который оформил дубль. За «Салават Юлаев» точными бросками отметились Иван Дроздов и Динар Хафизуллин.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает первое место, набрав 47 очков. Второе место занимает московское «Динамо», имея в активе 45 баллов. Замыкает тройку сильнейших ярославский «Локомотив», набравший 40 очков.

«Салават Юлаев» располагается на шестом месте Восточной конференции, набрав 37 очков. Первое место занимает магнитогорский «Металлург», набравший 44 очка, на второй строчке идет тольяттинская «Лада», имеющая в активе 41 балл, замыкает тройку сильнейших омский «Авангард», отстающий от «Лады» по дополнительным показателям.

Также красно-белые лидируют в общей таблице КХЛ.

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