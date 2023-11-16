Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Загитова поддержала Валиеву после четвертого места в Казани

Загитова призвала Валиеву не опускать руки и верить в себя

close
100%
«Алина Загитова»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Алина Загитова»

Российская фигуристка Алина Загитова поддержала Камилу Валиеву, которая на этапе Гран-при России в Казани заняла четвертое место, передает Sport24.

«Мы с ней разговаривали. Как раз в этот момент была в Казани и видела это воочию. Могу только выразить слова поддержки: не опускать руки и верить в себя», — сказала Загитова.

Валиева не смогла попасть в тройку сильнейших, набрав 213,59 балла.

Победительницей этапа стала Софья Муравьева, которая набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова (214,54).

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место. Спортивный арбитражный суд (CAS) провел слушания по делу фигуристки в сентябре и ноября, итоговое решение будет опубликовано в начале 2024 года.

Ранее провал Валиевой в Казани объяснили двумя факторами.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий