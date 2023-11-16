Загитова поддержала Валиеву после четвертого места в Казани

Российская фигуристка Алина Загитова поддержала Камилу Валиеву, которая на этапе Гран-при России в Казани заняла четвертое место, передает Sport24.

«Мы с ней разговаривали. Как раз в этот момент была в Казани и видела это воочию. Могу только выразить слова поддержки: не опускать руки и верить в себя», — сказала Загитова.

Валиева не смогла попасть в тройку сильнейших, набрав 213,59 балла.

Победительницей этапа стала Софья Муравьева, которая набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова (214,54).

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место. Спортивный арбитражный суд (CAS) провел слушания по делу фигуристки в сентябре и ноября, итоговое решение будет опубликовано в начале 2024 года.

Ранее провал Валиевой в Казани объяснили двумя факторами.