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Фигуристка Медведева получила травму головы на этапе Гран-при

Фигуристка Варвара Медведева получила травму головы во время проката

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«Первый канал»

Юниорка Варвара Медведева, выступающая в парном катании с Павлом Астаховым, получила травму головы во время проката произвольной программы на этапе юниорского Гран-при, который проходит в Самаре, передает ТАСС.

«Фигуристку Варвару Медведеву в настоящее время везут на обследование», — сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

После короткой программы пара шла на третьем месте. В произвольной программе Астахов уронил Медведеву на лед, в результате спортсменка получила рассечение. Пара докатала программу, несмотря на травму Медведевой.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Ирина Роднина сравнила Гран-при России по фигурному катанию с первенством ЖЭКа.

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