Хоккейный тренер Плющев назвал извращением овертаймы в формате «три на три»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что овертаймы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) надо играть в формате «пять на пять», передает Legalbet.

«Кто-то кричит: мне так это нравится, как все здорово! А другие понимают, что хоккей три на три — извращение. Конечно, три на три легче забить, а если перестанут забивать? Давайте два на два или без вратарей играть», — сказал Плющев.

29 апреля в день своего столетия московский ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона-2022/23. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков. Эта победа для москвичей стала второй подряд.

В турнирной таблице Западной конференции текущего сезона лидирует московский «Спартак», набрав 45 очков. В Восточной конференции первое место занимает магнитогорский «Металлург», имея в активе 44 балла.

Ранее «Спартак» одержал волевую победу над московский «Динамо».