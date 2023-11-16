Бывший игрок «Спартака» Павлюченко назвал условие, при котором сборную нужно разогнать

Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что национальную команду надо будет разогнать, если подопечные Валерия Карпина не обыграют Кубу, передает «Спорт-Экспресс».

«Если мы не обыграем Кубу, то надо нашу сборную разогнать и больше никогда не собирать. У меня мыслей, что проиграем, нет. Думаю, ребятам такие мысли тоже не приходят в голову. Даже вничью мы не должны сыграть», — сказал Павлюченко.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своем последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее Карпин заявил, что интереснее сыграть с топ-сборными, а не с Кубой.