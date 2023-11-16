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Нурмагомедов останется чемпионом Bellator

Боец Bellator Нурмагомедов останется чемпионом до вскрытия допинг-пробы Б

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usman_nurmagomedov/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Промоушен Bellator примет решение относительно статуса чемпиона в легкой весовой категории российского бойца Усмана Нурмагомедова, когда будет вскрыта допинг-проба Б. Об этом изданию MMA Fighting рассказал глава Bellator Скотт Кокер.

Таким образом, Усман Нурмагомедов пока сохранит статус чемпиона.

11 ноября Нурмагомедов был дисквалифицирован на полгода из-за нарушения антидопинговых правил, а результат его боя с Примусом аннулирован. Издание BJPenn сообщает, что Нурмагомедова лишат титула, а его соперник, соответственно, выйдет в финал Гран-при.

25-летний Нурмагомедов остается непобежденным. В его активе 18 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Усман Нурмагомедов сделал заявление на фоне скандала с допингом.

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