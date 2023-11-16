Авербух: Туктамышева очень хотела бы выступить в «Ледниковом периоде»

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» рассказал, кто из фигуристов мог бы принять участие в новом сезоне «Ледникового периода», если Первый канал согласится возобновить съемки шоу.

«Я уверен, что Елизавета Туктамышева очень хотела бы покататься. Очень ярко проявили бы себя Евгения Тарасова и Владимир Морозов: в спектакле «Кармен» они хорошо себя раскрыли, вели там интересную партию и развивались по-актерски. Иван Букин уже участвовал в «Ледниковом периоде», но, полагаю, и его партнерша Александра Степанова с удовольствием покаталась бы. В общем, есть большое количество ребят, которые хотели бы себя проявить, одиночниц — тоже. Есть кому кататься, но сейчас пока пусть выступают на соревнованиях», — сказал Авербух.

Продюсер отметил, что «Ледниковый период» был в этом году поставлен на паузу, поскольку сейчас важнее показывать внутренние российские соревнования, «чтобы каждый этап Гран-при становился настоящим событием для зрителей».

Ранее Авербух заявил, что у Алены Косторной еще «много ошибок» в парном катании.