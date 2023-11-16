Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Авербух: Туктамышева очень хотела бы выступить в «Ледниковом периоде»

Авербух заявил, что Туктамышева очень хотела бы выступить в «Ледниковом периоде»

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» рассказал, кто из фигуристов мог бы принять участие в новом сезоне «Ледникового периода», если Первый канал согласится возобновить съемки шоу.

«Я уверен, что Елизавета Туктамышева очень хотела бы покататься. Очень ярко проявили бы себя Евгения Тарасова и Владимир Морозов: в спектакле «Кармен» они хорошо себя раскрыли, вели там интересную партию и развивались по-актерски. Иван Букин уже участвовал в «Ледниковом периоде», но, полагаю, и его партнерша Александра Степанова с удовольствием покаталась бы. В общем, есть большое количество ребят, которые хотели бы себя проявить, одиночниц — тоже. Есть кому кататься, но сейчас пока пусть выступают на соревнованиях», — сказал Авербух.

Продюсер отметил, что «Ледниковый период» был в этом году поставлен на паузу, поскольку сейчас важнее показывать внутренние российские соревнования, «чтобы каждый этап Гран-при становился настоящим событием для зрителей».

Ранее Авербух заявил, что у Алены Косторной еще «много ошибок» в парном катании.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий