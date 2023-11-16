Авербух рассказал о состоянии Ягудина после двух операций

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» рассказал о самочувствии Алексея Ягудина, который перенес в октябре две операции на коленях.

«Леша держит меня в курсе событий, я видел его несколько недель назад. Операция прошла удачно, он уже приседает и делает другие упражнения. В начале декабря должен с разрешения врачей начать выходить на лед. Надеемся, что он скоро снова будет порхать надо льдом, и все будет хорошо с точки зрения болевых ощущений. Потому что, конечно, в последние годы, как только возрастала нагрузка, Леша всегда катался через боль. Молодец, что решился на важную операцию, чтобы продлить себе возможность выступать на льду», — сказал Авербух.

5 октября Ягудин перенес операцию на левом колене, а 12-го — на правом. Олимпийский чемпион — 2002 проходил лечение в Германии.

В связи с хирургическим вмешательством Ягудина экстренно заменил в спектакле «Кармен» Марк Кондратюк, который исполнил роль тореадора Эскамильо.

Ранее Авербух заявил, что Кондратюк «готов к любви» и вызывает «восхищение у дам» в роли тореадора.