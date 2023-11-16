Экс-вторая ракетка мира считает Медведева фаворитом в матче с Алькарасом

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от матча третьего тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом. В комментарии «Газете.Ru» она заметила, что сложно предсказать исход этого противостояния, но все же она считает, что у Медведева больше шансов на победу.

«Сложно сейчас сравнить их по уровню. Не скажу, что Медведев находится в феноменальной форме, но он преодолевает себя, и обстоятельства складываются так, что он побеждает. Против Зверева у него был шанс проиграть второй сет, но Зверев упустил свою возможность, не воспользовался шансом.

Алькарас не очень хорошо начал, но набирает обороты, и нельзя предсказать, как он сыграет с Медведевым. Сейчас очень важна психология, чтобы за счет стабильной психики выигрывать матчи, избегая провалов в игре. Наверное, я бы все-таки выделила Медведева, он сейчас на ходу. Не все идеально складывается в матчах, но у него есть уверенность после нескольких побед», — сказала Пивоварова.

Медведев досрочно обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира. В первом матче он обыграл соотечественника Андрея Рублева 6:4, 6:2, а затем взял верх над представителем Германии Александром Зверевым 7:6 (9:7), 6:4.

Ранее была названа причина неудач Рублева на Итоговом турнире.