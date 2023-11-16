Волочкова назвала двух самых сексуальных российских футболистов

Известная артистка балета Анастасия Волочкова считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба будет прекрасно смотреться в роли актера. Ее слова передает Sport24.

«Александр Кержаков и Артем Дзюба — два самых красивых и сексуальных футболиста России! Саша вообще не изменился, а со временем стал только прекраснее.

Артем тоже сексуальный и замечательный мужчина, защищала его во время волны хейта. Это действительно молодой и красивый парень, который в будущем может пойти в кино. Не важно, какой жанр, но в роли актера Дзюба будет смотреться прекрасно!» — сказала Волочкова.

Дзюба перебрался в «Локомотив» весной 2022 года. В новом сезоне нападающий сыграл 13 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Александр Кержаков завершил карьеру футболиста в 2016 году и стал тренером. Последним его место работы был «Спартак» из Суботицы (Сербия).

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