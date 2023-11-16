Стало известно, как в ЦСКА отреагировали на слова Березуцкого

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что в московском клубе грубо отреагировали на слова Василия Березуцкого, призвавшего российских спортсменов уезжать из страны. Его слова передает Legalbet.

«Человек из клуба сказал мне, что мнение руководства ЦСКА о Березуцком такое: «идиот останется идиотом». Вот и все! Вот такое грубое мнение руководства ЦСКА по Василию. Не умный он человек. Алексей гораздо интереснее и поумнее. Вася бесшабашный и безголовый. Легенды клуба не всегда бывают такими, какими мы их представляем. Вася стал слишком много говорить», — сказал Пономарев.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

С 2002 по 2018 год он защищал цвета московского ЦСКА. Вместе с «армейцами» он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.

Ранее в Испании оценили решение Березуцкого переехать в страну.