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Иностранный теннисист словом «безумие» описал нервный срыв Рублева

Теннисист Кирьос о поведении Рублева: безумие, я никогда такого не делал

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Eurosport

Австралийский теннисист Ник Кирьос, известный своим эмоциональным поведением, высказался о реакции россиянина Андрея Рублева, который во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP разбил себе колено, ударив по нему несколько раз своей же ракеткой.

«Даже со стороны человека, который не является лучшим примером самообладания, могу сказать, что это безумие. Честно говоря, я никогда такого не делал. Ему же пригодится это колено. Ему нужно двигаться. Надеюсь, он придет в себя к следующему матчу», — сказал Кирьос в эфире Tennis Channel.

Поединок между теннисистами завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу Алькараса. В результате этого поражения Рублев потерял даже теоретические шансы на выход из группы.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андрей Рублев расположился на пятой строчке (4 805 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (9 945 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 455 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Он обеспечил себе выход из группы на Итоговом турнире ATP.

Ранее Даниил Медведев признался, что ему жалко Рублева.

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