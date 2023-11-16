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Олимпийский чемпион назвал отношение МОК к россиянам спортивным геноцидом

Экс-хоккеист Кожевников: нелюди из МОК и европейских лиг устраивают геноцид

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Global Look Press

Прославленный советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что возможное досрочное включение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Зал хоккейной славы в канадском Торонто должно являться примером для европейских спортивных чиновников. В комментарии «Газете.Ru» он назвал их нелюдями, подчеркнув, что Международный олимпийский комитет (МОК) и европейские хоккейные лиги устраивают спортивный геноцид, притесняя российских атлетов.

«[Включение Овечкина в Зал хоккейной славы] доказывает лишний раз, что спорт вне политики. Это должно быть примером для европейцев, для этих нелюдей, которые спорт приравнивают к геноциду. То, что делают европейские хоккейные лиги, — это спортивный геноцид. И МОК занимается этой ерундой. Канадцы показывают, что для них главное — человек и спортсмен. Какой он национальности, их не интересует. Он великий — значит, он великий. Это пример для Европы, вот и все», — констатировал Кожевников.

Портал ESPN считает Овечкина одним из двух действующих игроков, которые могут стать членами Зала хоккейной славы в Торонто сразу после окончания профессиональной карьеры — вторым назван капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

В 1999 году Уэйн Гретцки провел последний матч в лиге, после чего было объявлено, что он станет 10-м хоккеистом в истории НХЛ, который войдет в Зал славы, не ожидая три года после завершения карьеры. Отборочный комитет принял решение, что трехлетнее ожидание будет отменяться только в «определенных обстоятельствах».

В активе 38-летнего Овечкина на сегодняшний момент 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан «Вашингтона» занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 14 матчах, в которых ему удалось забросить четыре шайбы и сделать семь результативных передач.

Ранее Кожевников заявил, что включил бы Овечкина в Зал славы уже сейчас.

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