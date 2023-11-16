Хоккеист Капризов: я не любитель лялякать

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Киирилл Капризов в интервью на YouTube-канале «Суперлига» признался, что не любитель много говорить.

«Я просто не любитель много говорить и лялякать своим языком. Мне кажется, это неправильно.

За языком нужно всегда следить. Проще где-то промолчать, чем сказать, а потом ты будешь неправ и тебе нужно будет объясняться. В какой-то мере скромность — это правильно, в какой-то мере нужно быть более эгоистичным. В плане хоккея нужно быть в некоторых моментах пожестче», — сказал Капризов.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский нападающий провел 15 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

Ранее Капризов поделился мнением об Олимпиаде без игроков НХЛ.