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Дубль Ничушкина помог «Колорадо» победить «Анахайм»

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Анахайм» в матче НХЛ со счетом 8:2

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Официальный сайт НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и »Анахайм Дакс». Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Колорадо» «Болл Арена» в Денвере, закончилась победой хозяев со счетом 8:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Самюэль Жирар, россиянин Валерий Ничушкин (дубль), Фредрик Олофссон, Росс Колтон, Джоэл Кивиранта, Эндрю Коглиано и Девон Тэйвз. За «Анахайм» забили Сэм Кэррик и Макс Джонс.

Ничушкин забил пятый гол в нынешнем сезоне. Для этого ему потребовалось 15 матчей.

Таким образом, «Колорадо» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в активе 20 очков после 15 матчей. «Анахайм» занимает седьмую строчку на Востоке, заработав 18 баллов в 16 встречах.

Следующим соперником «Колорадо» станет «Даллас Старз». Матч пройдет 19 ноября. Стартовое вбрасывание состоится в 5:00 по московскому времени. 18 ноября «Анахайм» встретится с «Флоридой Пантерз». Начало матча запланировано на 6:00 мск.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вошел в список игроков, которые могут войти в Зал славы сразу после карьеры.

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