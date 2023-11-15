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Бывший президент «Торпедо» назвал специалистов, достойных возглавить «Спартак»

Тукманов: Тихонов, Юран, Аленичев достойны возглавить «Спартак»

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РИА Новости

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов считает, что столичный «Спартак» должен возглавить российский специалист, передает Legalbet.

«Наши ребята, которые играли в «Спартаке», — Тихонов, Юран, Аленичев, они более достойны возглавить команду, чем Абаскаль. Мостовой, если не главным тренером сразу, то может хотя бы входить в тренерский штаб», — сказал Тукманов.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11-й строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Поединок состоится 25 ноября.

Ранее экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин критично оценил стратегию «Спартака» в развитии.

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