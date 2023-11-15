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Бывший теннисист оценил важность матча Медведева против Зверева на Итоговом турнире

Экс-теннисист Ольховский: матч Медведева против Зверева будет очень важен

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Aly Song/Reuters

Известный российский теннисист Андрей Ольховский, выигравший два турнира АТР в одиночном разряде и бывший во время карьеры шестой ракеткой мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что Даниил Медведев чуть улучшил свои шансы на выход в полуфинал Итогового турнира благодаря победе в первом матче над своим соотечественником Андреем Рублевым.

«Медведев очень хорошо сыграл, но и группа очень сильная. Все спортсмены в ней очень хорошо играют. Можно сказать, что сейчас у Медведева лучше шансы выйти из группы в полуфинал, но следующий матч будет очень важен», — заявил Ольховский.

Медведев обыграл Рублева со счетом 6:4, 6:2 в матче первого тура, в то время как соперник Даниила по второму матчу Александр Зверев из Германии был сильнее испанца Карлоса Алькараса – 6:7(3), 6:3, 6:4. В игре второго тура Алькарас 15 ноября переиграл Рублева в двух сетах – 7:5, 6:2. В полуфинал Итогового турнира года АТР в Турине выйдут два лучших из каждой группы по итогам турнира в один круг. Медведев дважды доходил на Итоговых турнирах до финала, по разу выиграв и проиграв. Причем уступил он в титульном матче именно Звереву.

Ранее Медведев заявил, что хочет выиграть все матчи на Итоговом турнире.

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