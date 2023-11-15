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Губерниев оскорбил комментатора «Матч ТВ»

Губерниев оскорбил футбольного комментатора «Матч ТВ» Шнякина

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Журналист Дмитрий Губерниев оскорбил в своем Telegram-канале комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина.

Многие комментаторы выразили несогласие с тем, что Губерниев попал в номинацию премии ТЭФИ. Свое несогласие также выразил Шнякин, который прокомментировал финальный матч чемпионата мира по футболу в паре с Романом Трушечкиным.

«Кстати, Рома Трушечкин — комментатор хороший, просто компания у него была полное говно… Рома, держись», — написал Губерниев.

Также Губерниев напомнил, что он работал на футболе.

«Легендарные студии в вечернем прайме с разбором матчей Лиги чемпионов, уверен, всех еще ждут», — отметил он.

В финальном матче чемпионата мира сборная Аргентины обыграла в серии пенальти национальную команду Франции.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее экс-тренер «Зенита» призвал футболистов отказаться от российского гражданства.

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