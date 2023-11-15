Бывший вице-президент «Металлурга» Величкин рассказал, с кем связаны успехи команды

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что успехи команды связаны с приходом в тренерский штаб Сергея Мозякина, передает Legalbet.

«Пятиматчевая победная серия «Металлурга» напрямую связана с приходом Мозякина в тренерский штаб. У него нет тренерского опыта. Но у него козыри, и потом, он же не главный тренер», — сказал Величкин.

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 42 очка. На второй строчке располагается тольяттинская «Лада», имея в активе 41 балл. Омский «Авангард» уступает «Ладе» по дополнительным показателям.

Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 по 2021 год. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Вместе со сборной России Мозякин стал олимпийским чемпионом 2018 года. В решающем матче россияне одолели Германию. Судьба встречи решилась в овертайме.

Также Мозякин является двукратным чемпионом мира.

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