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Российский бодибилдер объяснил, как в его пробе оказались девять запрещенных веществ

Бодибилдер Герасимов о девяти видах допинга в пробе: приятно быть рекордсменом

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gera_ifbb/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский бодибилдер Антон Герасимом объяснил, как в его допинг-пробе обнаружили девять запрещенных веществ, передает Sports.ru.

«Ну, быть рекордсменом всегда приятно. Если серьезно, история достаточно большая. Начиная с того, что в Африке из примерно 400 спортсменов пробы взяли только у двоих. А так спорт вне политики, да», — сказал Герасимов.

Спортсмен отметил, что три из девяти запрещенных препаратов являются диуретиками, которые нужны, чтобы убрать лишнюю жидкость, а еще один — для снижения побочных действий.

Антон Герасимов является бронзовым призером Кубка России по бодибилдингу. За употребление допинга его дисквалифицировали на шесть лет.

В его допинг-пробе нашли оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон и другие.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. 12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Госдуме заявили, что Россию пытаются загнобить с помощью Камилы Валиевой.

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