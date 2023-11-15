УЕФА представил мяч Евро-2024, на котором не будет России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте представил мяч чемпионате Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Мяч получил название FUSSBALLLIEBE — впервые компания-технический спонсор УЕФА представила концепцию беспрецедентного понимания каждой составляющей движения мяча, которая будет способствовать процессу принятия решений с помощью системы VAR.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.



Национальная команда под руководством Валерия Карпина вышла в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, но не смогла принять участие из-за отстранения. Также россияне пропустят Евро-2024, так как не принимают участие в отборе.

Ранее экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов был уволен с поста главного тренера «Черноморца».