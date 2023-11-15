Легенда «Зенита» остался без работы

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов отправлен в отставку со своего поста. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своем официальном сайте.
По итогам сезона-2022/23 новороссийский клуб оказался сильнейшим в зоне «Юг» Второй лиги и получил право на повышение в классе.
«От себя лично и от клуба мы желаем Константину Зырянову успехов в дальнейшей тренерской карьере. Уверен, что команда решит поставленные на сезон задачи. Они не менялись как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Ждем болельщиков на двух последних играх в этом году!» — заявил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
Вместо Зырянова возглавлять «Черноморец» будет 52-летний Вадим Гаранин. После 18 туров новороссийцы занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.
Ранее сообщалось, что еще один бразилец из «Зенита» может получить гражданство России.