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Легенда «Зенита» остался без работы

Зырянов уволен с поста главного тренера «Черноморца»

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ФК «Черноморец»

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов отправлен в отставку со своего поста. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

По итогам сезона-2022/23 новороссийский клуб оказался сильнейшим в зоне «Юг» Второй лиги и получил право на повышение в классе.

«От себя лично и от клуба мы желаем Константину Зырянову успехов в дальнейшей тренерской карьере. Уверен, что команда решит поставленные на сезон задачи. Они не менялись как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Ждем болельщиков на двух последних играх в этом году!» — заявил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Вместо Зырянова возглавлять «Черноморец» будет 52-летний Вадим Гаранин. После 18 туров новороссийцы занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

Ранее сообщалось, что еще один бразилец из «Зенита» может получить гражданство России.

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