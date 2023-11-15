МОК просит не принимать участия в Играх дружбы — 2024 в России

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод призвал страны отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре будущего года. Его слова приводит Inside The Game.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы обращаемся ко всем НОК с просьбой проявить осторожность в отношении этой инициативы. Любое участие НОК в Играх дружбы противоречило бы не только рекомендациям Исполкома МОК от 25.02.2022, но и противоречило бы коллективной цели олимпизма по сохранению независимости и автономии спорта», — заявил Маклеод.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален заявил, что ждет возвращения России и Белоруссии на турниры IBU.