Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МОК просит не принимать участия в Играх дружбы — 2024 в России

МОК призвал национальные комитеты стран отказаться от участия в Играх дружбы

close
100%
Организаторы Всемирных Игр Дружбы

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод призвал страны отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре будущего года. Его слова приводит Inside The Game.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы обращаемся ко всем НОК с просьбой проявить осторожность в отношении этой инициативы. Любое участие НОК в Играх дружбы противоречило бы не только рекомендациям Исполкома МОК от 25.02.2022, но и противоречило бы коллективной цели олимпизма по сохранению независимости и автономии спорта», — заявил Маклеод.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален заявил, что ждет возвращения России и Белоруссии на турниры IBU.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий