Джокович объяснил свое первое поражение на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил, с чем связано его поражение от представителя Италии Янника Синнера во втором круге группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и поздравил соперника с победой. Его слова приводит пресс-служба ATP.

«Думаю, главное отличие в том, что в важных моментах он был смелее. Синнер заслужил победу, потому что в ключевые моменты я был недостаточно агрессивен, недостаточно решителен. Я дал ему возможность взять контроль над очками. <...> Он только что провел фантастический матч. Это то, что я сказал ему у сетки. Думаю, в самые важные моменты он показал свою лучшую игру и абсолютно заслужил победу»

Для сербского теннисиста это первое поражение на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2023, итальянский теннисист одержал вторую победу.

Джокович обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам года, одержав непростую волевую победу над датчанином Хольгером Руне в матче первого тура – 7:6(4), 6:7(1), 6:3. Синнер в свою очередь ранее со счетом 6:4, 6:4 переиграл грека Стефаноса Циципаса.

В Зеленой группе также играют датчанин Хольгер Руне и греческий теннисист Стефанос Циципас. Их матч закончился после трех геймов при счете 2:1 в пользу датчанина из-за отказа греческого теннисиста продолжить борьбу в связи с травмой. В следующем туре Джокович сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, заменившим Циципаса, а Синнер сразится с Руне.

Ранее был назван соперник, играя против которого, Джокович столкнется с проблемами.