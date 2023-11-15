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В Сербии призвали не искать политику в увольнении Кержакова из «Спартака»

Журналист Недейкович: Кержаков уволен из «Спартака» по спортивным причинам

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Александр Вильф/РИА Новости

Сербский журналист Деян Недейкович заявил, что увольнение российского специалиста Александра Кержакова с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы, не связано с политическими причинами. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

»Кержаков уволен из «Спартака» исключительно по спортивным принципам, любой разговор о политике ерунда, в Сербии любят русских, а президент команды Никола Симович с уважением относится к российской тренерской школе. Ранее в команде работал Андрей Чернышов. Возможно, когда-нибудь какой-то еще российский тренер поработает в «Спартаке», — заявил журналист.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

На сегодняшний момент «Спартак» занимает 11-е место в чемпионате Сербии, набрав 16 очков. На первой строчке располагается белградский «Партизан», имея в активе 40 очков. На втором месте находится столичная «Црвена Звезда», которая набрала 34 балла. Замыкает тройку сильнейших «Бачка-Топола» (26).

Ранее Кержакова назвали рожденным для тренерской деятельности.

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