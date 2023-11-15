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Тарасова отказалась осуждать Березуцкого, призвавшего уезжать из России

Тренер Тарасова не осуждает футболиста Березуцкого за призыв уезжать из России

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась размышлениями о словах бывшего защитника сборной России и московского ЦСКА Василия Березуцкого, который заявил, что для развития спортсменам необходимо уезжать из России и менять спортивное гражданство. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У каждого человека своя жизнь и свои собственные установки. У него такая, у другого — другая. Я не осуждаю никого. Спортсмены сами принимают решение, смотря как они привязаны к стране, с которой вышли на большие результаты», — заявила Тарасова.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Ранее Вячеслав Колосков назвал бредом слова Березуцкого, призвавшего уезжать из России.

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