Стало известно, при каком условии Месси сыграет на чемпионате мира — 2026

Аргентинский защитник французского «Лиона» Николас Тальяфико рассказал, что должно произойти, чтобы его соотечественник, нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси сыграл на чемпионате мира — 2026. Его слова приводит Inter Miami News Hub в соцсети X (бывший Twitter).

«Мы должны выиграть Кубок Америки – 2024. Если бы наша команда не добилась победы в Катаре, он бы уже завершил карьеру в сборной, но нам это удалось, и теперь Месси наслаждается триумфом. Он захочет продолжить, если мы победим на Кубке Америки», — заявил футболист.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ» на правах свободного агента и в скором времени получил капитанскую повязку. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

По итогам сезона регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» не сумел отобраться в плей-офф турнира.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.

Месси в своей карьере также выступал за «Барселону» и вместе с этим клубом выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. В составе «ПСЖ» он дважды становился чемпионом Франции.

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