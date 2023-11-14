Теннисист Медведев рассказал, чем займется после завершения карьеры

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, в какой сфере хочет попробовать себя после завершения профессиональной карьеры.

«После завершения карьеры мне предстоит многое попробовать, чтобы понять, что мне нравится, потому что я хочу заниматься тем, что мне нравится.

Я мог бы попробовать себя в роли комментатора. Не знаю, понравится мне или нет. То же и с тренерством.

Но что я точно попробую сделать, зависит от того, как сложится жизнь, но я попробую стать гонщиком-любителем. Это моя мечта. Конечно, я не смогу стать профессионалом», — сказал Медведев на пресс-конференции.

13 ноября Медведев в матче Итогового чемпионата ATP обыграл соотечественника Андрея Рублева со счетом 6:4, 6:2. Теперь он встретится с немцем Александром Зверевым.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Рублев расположился на пятой строчке (4 805 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (9 945 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 455 очков.

Ранее был назван лучший сезон в карьере Медведева.