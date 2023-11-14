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Назван соперник, против которого Джокович столкнется с проблемами

Экс-теннисист Ольховский: Джоковичу будет сложно против Синнера

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Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что серб Новак Джокович, действующий лучший теннисист планеты, будет иметь проблемы в матче второго тура Итогового турнира года АТР против итальянца Янника Синнера.

«Джоковичу будет сложно против Синнера, на мой, взгляд, сегодня. Новак достиг чего хотел – стал номером один по итогам сезона. Плюс против Руне был сложный матч. Думаю, у Синнера сегодня есть шансы обыграть Новака», — считает Ольховский.

Новак Джокович обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам года, одержав непростую волевую победу над датчанином Хольгером Руне в матче первого тура – 7:6(4), 6:7(1), 6:3. Синнер в свою очередь несколькими часами ранее со счетом 6:4, 6:4 переиграл грека Стефаноса Циципаса. Во втором туре матч Руне с Циципасом закончился после трех геймов при счете 2:1 в пользу датчанина из-за отказа греческого теннисиста продолжить борьбу в связи с травмой. Синнер и Джокович сыграют 14 ноября в 23:00 по московскому времени.

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