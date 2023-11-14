Призерка Олимпиады объяснила, за что любят теннисиста Рублева

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012 Надежда Петрова высказалась о конфликте Андрея Рублева с болельщиком во время матча против Даниила Медведева в первом туре Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что эмоциональность часто мешает Рублеву, но за нее спортсмена и любят болельщики.

«Периодически эмоциональность, конечно, мешает Рублеву, потому что он перенаправляет эмоции и внимание в неправильное русло — хотя, ему, напротив, нужно направить их в игру. Порой такой «обмен любезностями» между игроком и зрителем сбивает с настроя. Спортсмен начинает об этом думать, часто после сказанного жалеет об этом и перестает фокусироваться на игре и на том, что нужно делать. Необходимо держать себя в руках.

Но думаю, поэтому Андрея Рублева сейчас и любят из-за того, что он не сдерживает свои эмоции, и за ним интересно наблюдать. Он - настоящий парень, такой как есть, не стесняется своих эмоций, и, может быть, поэтому он становится более близок зрителю», — считает Петрова.

Во время матча перед подачей болельщик на русском языке выкрикнул Рублеву «Соберись!», на что Андрей ответил: «Иди в жопу».

Медведев одолел Рублева в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2. В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев померится силами с немцем Александром Зверевым. В первом туре Зверев одолел Алькараса со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

Ранее был назван лучший сезон в карьере Медведева.