Голкипер «Баварии» Нойер женился на девушке, моложе его на 14 лет

37-летний голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер сыграл свадьбу с 23-летней гандболисткой Аникой Биссель. Об этом сообщает Bild.

Как утверждает издание, свадьба голкипера и гандболистки прошла в узком кругу. Девушка сменила фамилию в своем профиле в социальной сети, который в настоящее время является приватным. Нойер и Биссель обручились в конце сентября.

Отмечается также, что Биссель ждет ребенка от футболиста. Ожидается, что ребенок появится на свет весной.

Нойер и Биссель начали встречаться в 2020 году. Для футболиста это уже второй брак. В 2015 году он начал встречаться с Ниной Вайс. Летом 2017 года Нойер и Вайс поженились. В начале 2020 года пара рассталась.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. До этого на протяжении пяти лет он играл за «Шальке» из своего родного города Гельзенкирхен. В составе мюнхенского клуба вратарь 11 раз становился чемпионом Германии, пять раз выигрывал Кубок страны, дважды — Лигу чемпионов.

В конце октября 2023 года Нойер восстановился после тяжелой травмы, полученной в декабре 2022 года во время катания на лыжах.

Ранее российская фигуристка рассказала, почему не выходит замуж за футболиста «Зенита».