Экс-вторая ракетка мира объяснила конфликт Рублева с болельщиком «огненным» темпераментом

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о конфликте Андрея Рублева с болельщиком во время матча против Даниила Медведева в первом туре Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В комментарии «Газете.Ru» она объяснила реакцию Рублева его темпераментом.

«Что касается его бурной реакции, у Андрея это часто происходит. У него просто горячий темперамент, он «огненный» мужчина. Но даже несмотря на это, он может показывать результат, поэтому не стоит все списывать на то, что он где-то себя не сдержал. У него такой характер, но за счет этого характера он выгрызает победы», — считает Пивоварова.

Во время матча перед подачей болельщик на русском языке выкрикнул Рублеву «Соберись!», на что Андрей ответил: «Иди в жопу».

Медведев одолел Рублева в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2. В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев померится силами с немцем Александром Зверевым. В первом туре Зверев одолел Алькараса со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

Ранее Пивоварова заявила, что Рублев проиграл Медведеву еще до матча.