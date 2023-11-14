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Экс-вторая ракетка мира заявила, что Рублев проиграл Медведеву еще до матча

Теннисистка Пивоварова: Рублев заранее смирился с поражением Медведеву

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Dylan Martinez/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о поражении Андрея Рублева от Даниила Медведева в первом туре Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что Рублев заранее смирился с поражением.

«Мне показалось, что Андрей уже до матча проиграл в своей голове и соответствующим образом себя вел. Он лишний раз расстраивался, опускал руки, в какой-то момент чуть не плакал. Как будто он принял неизбежное поражение и пытался весь матч с этим смириться. А про то, что нужно бороться до конца, рвать и метать, он, видимо, забыл», — констатировала Пивоварова.

Медведев одолел Рублева в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2. В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев померится силами с немцем Александром Зверевым. В первом туре Зверев одолел Алькараса со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

Ранее Пивоварова заявила, что Медведеву необходимо поднимать планку.

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